Назван регион России, способный в одиночку нанести шокирующий удар по НАТО Эксперт Дандыкин: в Калининграде достаточно оружия для нанесения удара по НАТО

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Звучащие на Западе рассуждения о нападении на Калининград оторваны от реальности, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в регионе размещено достаточно вооружений, чтобы не только отразить атаку, но и нанести потенциальному противнику шокирующий удар.

По поводу Калининграда на Западе очень много спекуляций. Любое нападение страны НАТО на Калининградскую область означает объявление войны России со всеми вытекающими для Запада последствиями, — сказал Дандыкин.

Эксперт предположил, что в Калининградской области сейчас базируются ракетные комплексы «Искандер», а также корабли Балтийского флота с крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

Есть все необходимое для нанесения шокирующего удара по противнику. Если они попробуют, то, скорее всего, со стороны России дело дойдет до ядерного удара, — констатировал аналитик.

Ранее экс-главком объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис допустил, что Альянс развернет свои ВВС в Балтийском море для противостояния России и давления на Калининград. По его мнению, в случае открытого военного столкновения город необходимо «нейтрализовать».