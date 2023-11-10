Наталью Орейро могут лишить гражданства РФ: что она сделала Активисты призвали лишить Наталью Орейро гражданства РФ за поддержку ЛГБТ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Наталья Орейро

В России призвали лишить уругвайскую актрису и певицу Наталью Орейро гражданства РФ. Кто выступил с такой инициативой и в чем обвиняют артистку?

За что Орейро могут лишить гражданства России

Активисты Сибирской правозащитной группы «Радетель» обратились с письмом в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой проверить Орейро на пропаганду ЛГБТ и лишить российского гражданства.

Общественники считают, что актриса «осознанно и целенаправленно продвигает нетрадиционные ценности». В обращении активисты указали на то, что 4 ноября Орейро вышла на сцену с голой грудью на ЛГБТ-празднике в Аргентине.

Также они обратили внимание, что артистка принимала участие в других подобных мероприятиях, а в 2022 году снялась обнаженной с ЛГБТ-символикой на сапогах и выставила фото в соцсетях.

По мнению активистов, Орейро нарушила Конституцию России, в связи с чем должна понести наказание.

«Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации, в ходе которой торжественно клянутся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции России. Совершение публичных действий, направленных на пропаганду нетрадиционных отношений, нарушает положение Конституции и законодательства Российской Федерации», — говорится в обращении.

Где выступила Орейро с ЛГБТ-символикой

Артистка приняла участие в празднике ЛГБТ в Буэнос-Айресе. Гала-концерт состоялся напротив здания федерального парламента.

Она вышла на сцену с Bennettistas, BB ASUL, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, а также диджеями Alan Fabulous и Fabián Jara.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Наталья Орейро

Что грозит в России за пропаганду ЛГБТ

Федеральный закон 135-ФЗ дополнил Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьей 6.21, установившей ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 50 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

Иностранному гражданину в этом случае грозит административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Когда Орейро получила гражданство РФ

Наталья Орейро получила российский паспорт 10 ноября 2021 года. Она прочитала текст присяги на двух языках — русском и испанском. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Российское гражданство Орейро и ее сыну присвоил президент РФ Владимир Путин. Актриса назвала это большой честью.

«Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Я вас люблю», — говорила артистка в видеообращении на русском языке.

В 2021 году она призывала прививаться российской вакциной «Спутник V» с целью профилактики коронавирусной инфекции.

Что Орейро говорила об СВО

После начала спецоперации России Орейро опубликовала на своем сайте пост, написав «Нет войне» на русском и испанском языках на черном фоне.

На своей странице в соцсети артистка выкладывала пост с рисунком, на котором изображены двое детей в цветах флагов России и Украины. Рисунок сопровождался надписью «Мы хотим мир» на русском и испанском языках.

Чем знаменита Наталья Орейро

Мировую известность Орейро принесла роль Милагрос Эспосито в аргентинском сериале «Дикий ангел».

Как певица она была номинирована на премию Latin Grammy в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».

Журнал Esquire включил Орейро в «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих».

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