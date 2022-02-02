Наталья Поклонская назначена на должность замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикации.

Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, куда экс-депутат была назначена осенью 2021 года.

Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, — говорится в тесте документа.

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее сообщила, что не сможет приступить к дипломатической работе по личным причинам. При этом она подчеркнула, что готова продолжать трудиться на любой должности, где будет полезна государству.

Назначение послом в Республику Кабо-Верде Наталья Поклонская получила в октябре 2021 года. На новое место назначения она должна была прибыть до конца ноября. Заминка с прибытием, по её словам, была связана с процедурами трудоустройства. При этом Поклонская подчеркнула, что не получала за это время зарплату.