«Наступает суперпогода»: Вильфанд рассказал, в какие регионы придет тепло Синоптик Вильфанд заявил о теплой погоде в Москве и Петербурге в выходные дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие выходные ожидается суперпогода, дневная температура составит 21–25 градусов тепла, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Северной столице будет почти летняя погода, выше климатической нормы на 2–4 градуса.

На западе и северо-западе Европейской России ожидается тепло. В Москве наступает суперпогода. В выходные дни ночью прогнозируется 5–7 градусов тепла, днем — 18–21, без осадков. В Петербурге в субботу и воскресенье (18 и 19 мая. — NEWS.ru) температура воздуха будет заметно выше, чем в Москве, — 23–25 градусов в дневные часы. Это выше климатической нормы на 2–4 градуса. Погода ожидается очень хорошая — солнечная и летняя, — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог отметил, что погоду в европейской части России, наоборот, определит антициклон. Он добавил, что аномальные температуры будут ниже нормы во всем Приволжском федеральном округе, а на Урале — на 2–3 градуса. По словам синоптика, до середины следующей недели на востоке Европейской России установится холодная погода.

На всей территории, за исключением северо-запада и Московского региона, будет преобладать холодная погода без осадков. На восточной периферии антициклона перемещение воздушных масс с севера и северо-востока приведет к тому, что аномальные температуры будут ниже нормы во всем Приволжском федеральном округе, на Урале — на 2–3 градуса. До середины следующей недели восток Европейской России будет во власти холода, — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что температура на курортах Черного моря не превышает 18 градусов. По его словам, из-за таких погодных условий купальный сезон не откроется в мае. Синоптик отметил, что в дальнейшем погода в Краснодарском крае немного улучшится.