Синоптик рассказал о погоде на курортах Черного моря Синоптик Шувалов: температура на курортах Черного моря не превышает 18 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последнее время температура на курортах Черного моря не становится выше 18 градусов, рассказал в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов. По его словам, из-за таких погодных условий купальный сезон не откроется в мае.

В этом году не стоит ожидать раннего открытия купального сезона на Черном море. В последние дни на курортах Черноморского побережья погода не радует, дожди практически ежедневные и всего 15-18 градусов тепла. Это не та температура, при которой можно открывать купальный сезон, — объяснил эксперт.

Синоптик отметил, что в дальнейшем погода немного улучшится, однако до конца месяца открытия пляжного сезона точно не будет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов черноморского побережья до 16 часов. Уточняется, что ответственным за данный вопрос назначен премьер Михаил Мишустин. Помимо этого, глава государства поручил проработать идеи по развитию транспортного комплекса черноморского побережья.

До этого турэксперт Эльмира Ахвердиева рассказала, что в России нужно сделать максимальные и минимальные расценки на отдых, иначе туристы будут выбирать зарубежные курорты, а не отечественные. По ее словам, следует ввести классификацию отелей и номеров по расположению и уровню услуг.