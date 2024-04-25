Путин распорядился сократить время пути на Черноморские курорты Путин поручил сократить время ж/д пути от Москвы до Черноморья до 16 часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья необходимо сократить до 16 часов, следует из поручения президента РФ Владимира Путина. В опубликованном на сайте Кремля сообщении говорится, что ответственным за данный вопрос назначен премьер Михаил Мишустин. Доклад о реализации поручения нужно будет предоставить до 15 июня 2024 года.

Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов, — указано в поручении.

Помимо этого, глава государства поручил проработать идеи по развитию транспортного комплекса Черноморского побережья. Также президент велел разработать план постройки новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон».

Ранее Путин поручил членам правительства принять меры с целью обеспечения бесперебойной связи на автомобильных дорогах. Особое внимание будет уделено трассам, которые входят в состав международных транспортных коридоров.

Кроме этого, Путин поручил подготовить предложения о дополнительных мерах по повышению поставок магистральных седельных тягачей для российских перевозчиков. В том числе российский лидер распорядился рассмотреть вопрос о расширении механизма льготного лизинга колесных транспортных средств с целью роста доступности тягачей.