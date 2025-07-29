«Нарываются на большее»: Киев припугнули последствиями атаки на Москву

Россия нанесет мощный ответный удар серьезным оружием, если Украина атакует Москву, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет не о ядерном оружии и даже не о ракетном комплексе «Орешник», так как у РФ есть более сокрушительное вооружение.

Вполне вероятно, что [ВСУ] могут совершить массированную атаку беспилотников [на Москву]. Я думаю, что это ничем не закончится, потому что система ПВО столицы выстроена так, что все будет отражено. Они нарываются на большее. Я уверен, что в таком случае большее прилетит в ответ. Конечно, я не имею в виду ядерное оружие. Есть другие виды оружия, более сокрушительные. По мощности как ядерное, только без радиации. Не только «Орешник», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ начали наносить удары по железнодорожным путям, а украинские хакеры взламывают российские системы ради создания паники среди россиян. По мнению военэксперта, усиление атак связано с тем, что президент США Дональд Трамп сократил 50-дневный ультиматум до 10–12 дней.

Ранее военкор Александр Сладков допустил, что ВСУ могут нанести массированный удар ракетами и беспилотниками по Москве, в случае если Россия откажется выполнять новый ультиматум Трампа. По его словам, Киев может пойти на такой шаг, чтобы российские войска ответили столь мощным ударом, который вынудит Европу закупать американское оружие.