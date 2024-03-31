На видео попало уничтожение танка Abrams российским «Ланцетом» Появились кадры уничтожения танка Abrams на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожили еще один танк Abrams американского производства, кадры удара по бронетехнике в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко. По его словам, переданный ВСУ танк был поражен на Авдеевском направлении.

Руденко отметил, что американским инженерам нечем удивить российскую сторону, а страны Запада опробовали на Украине практически все вооружение, которое у них есть. Военкор подчеркнул, что специалисты из РФ изучили особенности иностранной техники и выработали алгоритмы по уничтожению.

Поэтому все рассказы про ввод необстрелянных импортных «птенцов», мне больше напоминает массовое самоубийство, ну или вранье, — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении, удар по бронетехнике был нанесен группировкой войск «Центр». Уточняется, что помимо «Абрамса» были поражены два танка и две гаубицы М777.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ могут лишиться всех оставшихся на вооружении 25 танков Abrams всего за восемь-девять дней, если начнут более активно применять эти боевые машины. По его словам, сейчас, вероятно, украинские военные используют «Абрамсы» по одному.