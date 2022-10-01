На «Госуслугах» создадут форму для аккредитации IT-компаний Минцифры создаст на «Госуслугах» форму для заявлений на аккредитацию IT-компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры РФ создаст на портале госуслуг форму для подачи заявлений на аккредитацию IT-компаний. Об этом говорится в сообщении министерства. Новая опция появится на портале до 10 октября.

Минцифры до 10 октября создаст форму на «Госуслугах» для подачи заявлений на аккредитацию, — говорится в сообщении.

В субботу, 1 октября, российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В постановлении говорится, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере. До 1 декабря ведомство решит вопрос, касающийся утверждения административного регламента предоставления госуслуги по аккредитации.

Ранее Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, обязательных к размещению в российском магазине RuStore. В список вошли приложения, созданные с привлечением бюджетных средств и находящиеся в перечне отечественного программного обеспечения (ПО) и программного обеспечения стран — членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).