МВД объявило в розыск редактора SOTA по уголовной статье МВД объявило в розыск редактора интернет-издания SOTA Анну Лойку по статье УК

МВД объявило в розыск редактора интернет-издания SOTA Анну Лойку, сообщается в базе ведомства. Девушку разыскивают по уголовному делу об оправдании терроризма.

Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в базе.

Ранее стало известно, что в квартире Лойко прошли обыски, писал Telegram-канал SOTA. После обысков мать журналистки отправили на допрос в Следственный комитет. Причиной возбуждения уголовного дела против Лойко стала ее публикация 2021 года об исламской группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Канал SOTA сообщал, что Лойко «находится в безопасности». Сама подозреваемая заявила, что терроризм не оправдывала и намерена изучить заключение экспертов, посчитавших иначе.

Также МВД России объявило в розыск по уголовной статье гражданку Украины Сусану Джамаладинову, известную как певица Джамала. Что вменяется в вину артистке, пока не уточняется. Артистка крымско-татарского происхождения пропагандирует идеи ЛГБТ и однополые браки. Весной прошлого года ее внесли в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.