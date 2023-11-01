Редактора SOTA объявили в угрозыск за статью двухгодичной давности Редактора SOTA Лойко объявили в розыск по статье об оправдании терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редактор интернет-издания SOTA Анна Лойко объявлена в розыск по уголовной статье об оправдании терроризма, 31 октября в квартире подозреваемой прошли обыски, говорится в Telegram-канале SOTA. После обысков мать журналистки отправили на допрос в Следственный комитет, уточнил канал.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, причиной возбуждения уголовного дела против Лойко стала ее публикация 2021 года об исламской группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как считает следствие, в публикации подозреваемая оправдывает терроризм.

В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), — сказано в публикации.

SOTA пишет, что Лойко сейчас «находится в безопасности». Сама же подозреваемая заявила, что терроризм не оправдывала и намерена изучить заключение экспертов, посчитавших иначе.

Ранее адвокат Сергей Ерохов сообщил, что социолог Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» за пост 2022 года о взрыве на мосту через Керченский пролив. Взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года и был квалифицирован российским следствием как теракт.