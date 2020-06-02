Мусоропроводы хотят полностью убрать из российских домов

https://static.news.ru/photo/c1042110-a4c8-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоквартирные дома в России в будущем могут начать строить без мусоропроводов. Такую возможность рассмотрит Минстрой.

Инициатива впервые появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. Её утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передаёт «Политика Сегодня». Документ предлагает сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного дома.

Действие программы распространяется в основном на новые здания, многие из которых находятся ещё на этапе строительства.

Министерство рассмотрит инициативу и определится с позицией до 1 августа.

Кроме этого, ведомство до 1 октября должно решить, требуются ли в жилых домах измельчители продуктов. Предполагается, что благодаря им получится уменьшить количество пищевых отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года. Однако пока что усилия по внедрению системы раздельного сбора и переработки мусора оказались низкоэффективными. К такому выводу пришла международная группа экспертов, писал NEWS.ru.