Мусоропроводы хотят полностью убрать из российских домов

Многоквартирные дома в России в будущем могут начать строить без мусоропроводов. Такую возможность рассмотрит Минстрой.
Инициатива впервые появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. Её утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко,
Действие программы распространяется в основном на новые здания, многие из которых находятся ещё на этапе строительства.
Министерство рассмотрит инициативу и определится с позицией до 1 августа.
Кроме этого, ведомство до 1 октября должно решить, требуются ли в жилых домах измельчители продуктов. Предполагается, что благодаря им получится уменьшить количество пищевых отходов.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года. Однако пока что усилия по внедрению системы раздельного сбора и переработки мусора оказались низкоэффективными. К такому выводу пришла международная группа экспертов, писал NEWS.ru.
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