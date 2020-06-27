Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 всему миру

https://static.news.ru/photo/b1233560-b918-11ea-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look press

Учитывая риск появления второй волны коронавируса, Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего».

С учётом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины, — цитирует ТАСС Мурашко.

Он также подчеркнул, что РФ с первых дней пандемии оказывает поддержку странам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам: Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации.