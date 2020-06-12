Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

https://static.news.ru/photo/f442405c-acc0-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежный опыт показывает, что высокая температура воздуха не приводит к снижению активности коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мы общаемся с нашими коллегами, в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Мурашко.

Он также посоветовал планировать отдых внутри России, учитывая ситуацию с коронавирусом в данном регионе, и быть готовым к тому, что поездку придётся отменить.

Как писал NEWS.ru, «Карта выхода из самоизоляции» опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Готовность к выходу регионов из ограничительных мероприятий оценивалась на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции (среднего количества людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободного коечного фонда и охвата тестированием. Большинство российских регионов в настоящее время находятся на первом этапе, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших непродовольственных магазинов.