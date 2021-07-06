Мурашко рассказал, когда иностранные вакцины от COVID появятся в России

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Ряд иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться, — цитирует агентство министра.

О каких именно препаратах идёт речь, глава ведомства не уточнил.

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник V» прошёл регистрацию почти в 70 странах мира с общим числом населения свыше 3,4 млрд человек. По словам премьера РФ Мишустина, российская вакцина одна из самых эффективных и безопасных в мире.

На территории ЕС «Спутник V» пока не получил одобрения. В связи с этим власти Германии отказались признавать привитыми от коронавируса граждан, которые прошли вакцинацию этим препаратом. В Госдуме назвали решение Берлина очередным проявлением недобросовестной конкуренции.