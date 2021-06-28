В Госдуме оценили отказ ФРГ считать привитых «Спутником V» вакцинированными

Отказ Германии считать привитых от коронавируса «Спутником V» вакцинированными является очередным проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит Lenta.ru.

Политик отметил, что Запад продолжает вести вакцинные войны. Российский препарат доказал свою эффективность, особенно в сравнении с иностранными вакцинами. Он считает, что подобные решения имеют сугубо политический характер.

Недопуск российских вакцин на мировые рынки, отказ от признания привитыми от COVID-19 россиян — всё это, к сожалению, искусственная политика, которая не имеет к реальности в отношении эффективности «Спутника V» никакого отношения, — сообщил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что власти Германии отказались признавать привитыми от коронавирусной инфекции граждан, которые прошли вакцинацию при помощи российского препарата «Спутник V». Дело в том, что препарат ещё не получил допуск к использованию на территории Евросоюза.