В ФРГ отказались считать привитых «Спутником V» вакцинированными

Власти Германии отказались признавать привитыми от коронавирусной инфекции граждан, которые прошли вакцинацию при помощи российского препарата «Спутник V». Дело в том, что сыворотка ещё не получила допуск до использования на территории Евросоюза. Об этом в понедельник, 28 июня, на брифинге рассказал представитель пресс-службы Министерства здравоохранения ФРГ Себастьян Гюльде. Его слова приводит ТАСС.

«Спутник V» зарегистрировали в 68 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Однако в Германии пока привившиеся этой сывороткой граждане не считаются прошедшими вакцинацию.

В принципе, ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, — подчеркнул представитель немецкого ведомства.

Ранее стало известно, что производство вакцины против COVID-19 «Спутник V» началось в Иране, передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В ведомстве отметили, что республика стала первым государством на Ближнем Востоке, где приступили к выпуску препарата.