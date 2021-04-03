Москвич стал чемпионом мира по смеху

https://static.news.ru/photo/aeea16e4-9494-11eb-82bd-96000091f725_660.jpg Фото: mitya_efimov/instagam.com

Москвич Митя Ефимов выиграл чемпионат мира по смеху. Такое мероприятие проводится впервые, пишет KP.RU.

Соревнование проходило в онлайн-формате. Всего в чемпионате участвовало 20 человек, однако в финал вышли Ефимов и некая девушка из Уругвая. Тогда россиянин решил действовать решительно — он представил, что российская сборная по хоккею стала победителем чемпионата мира и от души порадовался пока ещё воображаемой победе. Это и позволило ему стать чемпионом мира по смеху.

По местному времени соревнования начались в пять утра и длились четыре часа. Несмотря на то что в это время я обычно сплю, раскачаться удалось практически с первых секунд. Главный критерий, по которому нас оценивали — смех должен быть заразительным, — рассказал чемпион.

Мужчина поведал, что уже давно работает тренером по смехотерапии и в чемпионате участвовал, находясь в Улан-Удэ, в Бурятии. Туда он приехал по работе, чтобы проводить тренинги.

Заселяясь в гостиницу, сразу сказал, что буду смеяться. Причём громко. В результате мне выделили самый дальний номер подальше от других постояльцев, — добавил Ефимов.

Он надеется , что теперь другие народы изменят своё мнение о русских. По его словам, население России считают угрюмым, однако, как выяснилось, это совсем не так.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о значении смеха для человека. Она пояснила, что смех нужен человеческому организму не только в качестве способа избавиться от излишнего эмоционального напряжения.