Москалькова пообещала отомстить ВСУ за обстрел Донецка в пасхальную ночь

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Сотрудники противопожарной службы на месте пожара, возникшего в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь

Россия отомстит за обстрел украинскими войсками Донецка в пасхальную ночь, заявила в Telegram уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она опубликовала кадры, на которых видны последствия ударов.

Безбожные сволочи в своем репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим! — написала омбудсмен.

Минувшей ночью Донецк четыре раза подвергался обстрелам. Про данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего ВСУ было выпущено 20 ракет, которые упали в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах города.

Ракеты попали в автостанцию и Крытый рынок вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение. Погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения. Прихожан пришлось эвакуировать из храма.

Кроме того, одна из ракет ударила в здание детского сада, которое загорелось.