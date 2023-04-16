После четвертого за пасхальную ночь обстрела Донецка загорелся детский сад

Фото: Соцсети

В пасхальную ночь украинские военные вновь обстреляли Донецк, выпустив еще пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате прямого попадания загорелся детский сад.

Это уже четвертый обстрел за последние несколько часов. В результате предыдущих трех обстрелов пострадали Ворошиловский, Кировский и Киевский районы. Ракеты упали в районе Спасо-Преображенского собора, где в это время проходило пасхальное богослужение, что привело к эвакуации людей.

Были зарегистрированы также попадания в соседнюю автостанцию и крытый рынок. Один человек погиб, а трое получили ранения. Представительство сообщает, что обстрел произошел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в направлении населенного пункта Тоненькое — города Донецк (Киевский и Куйбышевский районы).

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.