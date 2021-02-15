Мишустин уволил замглавы Минфина Круглова и замглавы ФАС Евраева

https://static.news.ru/photo/a6d1c4fe-6f6c-11eb-8a80-96000091f725_660.jpg Михаил Евраев Фото: Пресс-служба ФАС России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе.

Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Круглов занимал пост замминистра финансов с мая 2019 года. Ранее с 2002 года он работал в «Газпроме», возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.

Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе, — говорится в другом распоряжении правительства.

Евраев работал в должности замглавы руководителя ФАС с ноября 2018 года, курировал вопросы госзакупок. Ранее он занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций РФ и замминистра регионального развития.

Как писал NEWS.ru, несколько генералов Росгвардии уволились на фоне скандала с уголовным делом из-за бывшего заместителя директора по тылу Сергея Милейко. Генерал-лейтенант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Рапорты об уходе написали глава главного оперативного управления Николай Косяченко, руководитель разведуправления Казимир Боташев, начальник главного организационно-мобилизационного управления Павел Бобков. Уволены главы главного управления связи Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом Николай Рябчиков. Написали рапорт также руководитель департамента реализации госпрограмм и организации закупок Александр Елин, начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента Александр Школьников и руководитель военно-оркестровой службы Владимир Васяк.