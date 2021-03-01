Мишустин уволил замглавы Минэнерго Инюцина

https://static.news.ru/photo/b285d512-7ac3-11eb-a326-96000091f725_660.jpg Антон Инюцын (в центре) Фото: minenergo.gov.ru

Заместитель главы Министерства энергетики России Антон Инюцин освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Инюцин был уволен по собственному желанию. В министерстве он курировал развитие рынка газомоторного топлива. В его обязанности также входили формировании позиции ведомства в области энергосбережения и повышения эффективности в сфере ТЭК. Инюцин отвечал за информационное взаимодействие и организацию участия министерства в выставочно-ярморочных и конгрессных мероприятиях, которые проводились как в России, так и за её пределами.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Мишустин в середине февраля освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе.