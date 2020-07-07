Мишустин сообщил о значении концепции лучшего будущего труда

https://static.news.ru/photo/e65327ba-c118-11ea-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России особое значение придаётся реализации концепции лучшего будущего труда на основе декларации Международной организации труда, которая была принята в 2019 году. Об этом 8 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства сделал данное заявление в видеообращении в ходе Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита МОТ по влиянию пандемии коронавирусной инфекции нового типа на сферу труда.

По словам премьера, последствия пандемии испытывают на себе разные сферы. В том числе — сфера труда. Мишустин отметил, что вызовы коронавируса требуют совместного и убедительного ответа. Именно такие действия помогут в восстановлении рабочих мест. Также ответ на вызовы пандемии поможет гарантировать людям социальную защиту и определить вектор развития отрасли труда.

Ориентиры концепции формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путём улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест, — цитирует премьер-министра сайт правительства.

Мишустин подчеркнул, что в центре всех усилий должен стоять человек.

В апреле 2020 года число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий.

Международная организация труда — это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мишустин заявил, что пандемия коронавируса поставила в России под угрозу все достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы.