https://static.news.ru/photo/b08ca378-3cf6-11ea-9714-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 20 февраля предоставить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Продумать данный вопрос глава правительства поручил для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина парламенту. До 28 февраля Мишустин дал задание разработать предложения по внесению поправок в государственные программы.

Кроме того, премьер-министр поручил Минэкономразвития также до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую структуру аппарата правительства РФ.