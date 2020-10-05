Минздрав назвал регионы с самыми больными и здоровыми пенсионерами

https://static.news.ru/photo/9349b8aa-0483-11eb-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая высокая доля лиц старше трудоспособного возраста, которые имеют заболевания, патологические состояния и при этом находятся под диспансерным наблюдением, зафиксирована в Тюменской области. Там проблемы со здоровьем в 2019 году имели 83% пожилых людей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Наиболее плачевная ситуация также наблюдается в Забайкальском крае (46%) и Псковской области (45%).

Тот факт, что Тюменская область стала лидером антирейтинга, обусловлен тем, что там ведётся активная нефте- и газодобыча. Из-за этого в регионе наблюдается плохая экология и неблагоприятные условия жизни и труда. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Самая низкая доля пожилых, которые имеют заболевания и при этом находятся под диспансерным наблюдением, наблюдается в Чечне (18%), Тверской области (37%) и Хакасии (39%).

Хорошие показатели по Чечне связаны с тем, что жители региона самым внимательным образом следят за здоровьем своих родственников, в частности пожилых. Они моментально реагируют и принимают меры, чтобы человека обследовал и лечил хороший врач. Поскольку заболевания из-за такого подхода выявляются на ранней стадии, вылечить их легче и быстрее. Соответственно и болеющих пенсионеров там меньше, — заявил в разговоре с NEWS.ru Хорошев.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице до 28 октября будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.