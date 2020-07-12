Минздрав назвал регионы РФ с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

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Представители российского Министерства здравоохранения сообщили, в каких регионах страны в 2019 году наблюдался самый высокий уровень заболеваемости туберкулёзом. Оказалось, что на первом месте в этом списке располагается Чукотка. Там на 100 тысяч населения выявляется 136,9 больных граждан.

Следом за Чукоткой идёт республика Тыва со 119,3 случаями. На третьем месте находится Кемеровская область (93,7), а на четвёртом — Приморский край (93,4). На пятой и шестой позиции рейтинга заболеваемости расположились Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулёза на 100 тыс. населения в прошлом году Минздрав зафиксировал в Ненецком АО — 4,6. В Белгородской, Вологодской и Рязанской областях также был выявлен невысокий уровень заболевания — 14,2, 14,9, 16,5 соответственно.

В Москве было зафиксировано 22,6 случая на 100 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — 25,6.

В общей сложности на протяжении 2019 года на территории России туберкулёзом заболели 60,5 тысяч граждан. 7,5 тысяч умерли. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тысяч россиян, передаёт телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, младенческая смертность сократилась в России за 2019 год на 3,9%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, за прошедший год материнская смертность уменьшилась на 8,2%. Замминистра призвал российских женщин ответственно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию.