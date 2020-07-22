Минтруду и Минздраву поручили проработать помощь инвалидам на дому

Минтруд РФ получил поручение от вице-премьера страны Татьяны Голиковой по проработке мер поддержки инвалидов и пожилых граждан страны после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом стало известно 22 июля из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Ведомство должно будет доложить о результатах проделанной работы до 30 июля. Также Минтруду, Минстрою и Минздраву поручили рассмотреть вопрос о создании совместных рекомендаций к субъектам РФ относительно проектирования новых стационарных учреждений. Задача состоит в том, чтобы в рамках пандемии можно было изолировать не менее трети жителей того или иного региона России.
Сотрудники Минтруда должны будут проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. В Минздраве и Минстрое разработают документы, согласно которым региональные власти в период повышенной готовности в условиях пандемии возьмут на себя ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемиологических мероприятий, включая лечение их постояльцев от коронавируса,
Как ранее писал NEWS.ru, власти России выделили на лечение от коронавируса 40 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это средства, направленные с марта по май 2020 года.
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