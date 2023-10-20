Минсельхоз ответил, подорожают ли овощи в России Минсельхоз России: предпосылок для скачков цен на овощную продукцию нет

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с руководителями ведущих компаний отрасли, представителями Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы заявил, что обоснованных предпосылок к подорожанию овощей в России нет, сообщает Telegram-канал ведомства. По его данным, в последние годы овощеводство, особенно тепличное, показывает уверенный рост.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей, — указало ведомство.

Также министерство ожидает, что в текущем сельскохозяйственном году (начинается 1 июля и заканчивается 30 июня) прирост овощеводства составит 1–2%. Речь идет не только о полевых сборах, но и о зимних теплицах.

Вместе с тем президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев сообщил, что в России на 30% подорожает рыба и морепродукты. По его словам, сегодня основными поставщиками морской продукции в РФ являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия, и цены на сырье выросли на 30%, так как зависят от курса рубля к доллару.