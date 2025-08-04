Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка

Сокращение количества уроков родного языка и литературы для первоклассников, которое вступит в силу 1 сентября 2025 года, связано с необходимостью соблюдения санитарных норм, регламентирующих образовательный процесс, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на Минпросвещения России. В ведомстве обратили внимание, что корректировка коснулась исключительно первых классов и направлена на создание комфортных условий обучения для самых младших школьников. Возможность изучения родного языка сохраняется, но в ином формате, не нарушающем санитарные требования.

Недостаток двигательной нагрузки оказывает серьезное влияние на формирующийся организм ребенка и представляет угрозу для его здоровья. Поэтому школа вправе ввести дополнительный час в недельную нагрузку обучающихся, если он связан с двигательной активностью, — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Министерство просвещения утвердило обновленные нормативы учебной нагрузки для младших школьников, которые начнут действовать с нового учебного года. Согласно новым правилам, максимальная недельная нагрузка для учащихся 1–4-х классов не может превышать 26 академических часов.