Минобороны России получило первую партию истребителей Су-35С Ростех: первая в 2024 году партия истребителей Су-35С передана Минобороны России

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Министерство обороны России получило первую в этом году партию истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех. Там уточнили, что самолеты уже совершили перелет к местам несения службы.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, — говорится в публикации.

В Ростехе добавили, что авиастроителям необходимо обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России. Все истребители прошли цикл наземных и летных испытаний, которые проходили в различных рабочих режимах.

Ранее Ростех опубликовал кадры испытания российского пистолета-пулемета ПП-2000 после «купания» в грязи и других экстремальных нагрузок. Оружие продолжало работать даже после наезда легкового автомобиля.

Также ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. При этом уже создана первая опытная машина.