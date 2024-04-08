В России разрабатывают новую тяжелую огнеметную систему Ростех сообщил о разработке новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3

Фото: МО РФ

В России в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3, рассказал ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, первая опытная машина уже была произведена.

Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО, — напомнил эксперт.

Новая перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы, добавил он.

Ранее российские военные впервые применили морской комплекс ПВО «Панцирь-М» в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев сообщил, что экипаж корабля с данной системой уже поразил несколько британских дальнобойных ракет Storm Shadow, переданных ВСУ западными партнерами. Пока среди кораблей Черноморского флота система «Панцирь-М» установлена только на малом корабле «Циркон», созданном в рамках проекта 22800.

До этого военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что малый ракетный корабль «Циркон» является достойным пополнением российского флота. Это уникальное судно, которое будет нести восемь ракет «Калибр» и иметь мощную противовоздушную установку «Панцирь-М», способную перехватывать ракеты западного производства.