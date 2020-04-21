Минкомсвязь: СМИ должны включить в список наиболее пострадавших отраслей

https://static.news.ru/photo/5f6cb794-83be-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

СМИ могут пополнить список отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин.

Мы надеемся, что это может произойти в довольно коротком обозримом будущем, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Волина, Минкомсвязь уже обратилась с соответствующей просьбой в правительство. Потери медиаотрасли из-за коронавируса оцениваются примерно в 100 млрд рублей.

Ранее Волин заявил, что количество средств массовой информации в России может существенно сократиться после пандемии коронавируса. Он отметил, что сама по себе тенденция к сокращению СМИ не зависит от эпидемии, однако возникший на её фоне кризис подстегнул процесс. По оценкам замглавы Минкомсвязи, уменьшение числа СМИ составит до 10–15%, писал NEWS.ru.