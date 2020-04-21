Минкомсвязи: коронавирус сократит СМИ на 10-15%

Эпидемия коронавируса в России может затянуться до конца лета. Врачи не уверены, что могут быстро справиться с инфекцией.

Свои прогнозы озвучил заслуженный врач России профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко. По его словам, новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие, но носит более агрессивный характер,...