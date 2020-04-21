Россия

Минкомсвязи: коронавирус сократит СМИ на 10-15%

13:10, 21 апреля 2020

Количество средств массовой информации в России может существенно сократиться после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Вместе с тем, он отметил, что сама по себе тенденция к сокращению СМИ не зависит от эпидемии, однако возникший на её фоне кризис подстегнул процесс.

Мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить, — цитирует Волина ТАСС.

По оценкам замглавы Минкомсвязи, уменьшение числа СМИ составит порядка 10-15%.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр цифрового развития Маскут Шадаев направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Он попросил включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

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