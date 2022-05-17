Минэкономразвития предрекло пик безработицы в России в III квартале года

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Минэкономразвития предрекло пик безработицы в России в III квартале текущего года, передаёт ТАСС со ссылкой представителя министерства. Исходя из прогнозов ведомства, безработица в 2022 году составит 6,7%, в 2023 году снизится до 6,6%, в 2024 году — до 5,4%, в 2025 году — до 4,5%.

Ожидаем пика безработицы в III квартале. <…> Сначала мы ожидали пика в II квартале. <...> Будем смотреть по ближайшим двум месяцам. И я думаю, что к июлю мы серьёзно пересмотрим [прогноз по безработице]. <…> [Думаю], ситуация будет развиваться даже чуть лучше, — заявил он.

По его словам, инфляция в России сейчас находится на локальном максимуме. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в 2022 году ожидается на уровне 17,5%, в 2023 году она замедлится до 6,1%.

В принципе, то, что мы видим, в общем и целом да, пока на пике. Вопрос — единственный ли это пик? Пока на локальном максимуме находимся, — добавил он.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на IV квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Набиуллина в мае заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Она пояснила, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а это создало условия для снижения.