Милонов предложил мостить центральные улицы городов брусчаткой

Читайте нас в Google Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мстить центральные улицы российских городов брусчаткой с целью ограничения скорости трафиа и повышения безопасности дорожного движения. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Прошу вас оценить идею мощения центральных улиц российских городов гранитной брусчаткой с целью снижения скорости трафика и, как следствие, повышения уровня дорожной безопасности, — пишет Милонов.

Депутат отмечает, что оборудование дорог искусственными ограничителями скорости даёт эффект, но установка «лежачих полицейских» повсеместно невозможна, при этом средняя скорость транспортного потока в городах продолжает расти.

Милонов полагает, что мощение улиц брусчаткой положительно скажется и на эстетической составляющей российских городов — особенно имеющих богатую историю. При этом депутат подчёркивает, что брусчатка устойчива к износу, что поможет экономить деньги на ремонте дорожного покрытия.

Ранее Виталий Милонов поддержал идею запретить фильмы с «секс-девиациями». По его мнению, инициатива Роскомнадзора запретить показ такого рода картин в онлайн-кинотеатрах спасёт российскую культуру, потому что «гомосексуализм — это смертный приговор культуре».