Медведев заявил, что в РФ сократилось число экономических преступлений

https://static.news.ru/photo/5baf347a-229b-11eb-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России на 0,5% в сравнении с 2019 годом сократилось число экономических преступлений. Однако число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, напротив, увеличилось более чем на 11%. Об этом на совещании по вопросу «О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ» сообщил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам бывшего президента и премьер-министра, по поводу незаконных действий, в рамках которых были освоены бюджетные средства, необходимо тщательно разбираться. Как отметил Медведев, нужно выяснять, были ли совершены преступления или же деяния входят в «составы административных правонарушений».

Когда всё в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере, — цитирует политика РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, число случаев мошенничества за последние месяцы в России выросло на треть, кроме того, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил зампред Совета безопасности.

На совещании, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в РФ, он также сообщил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. И, по мнению Медведева, эта тенденция будет развиваться и дальше.