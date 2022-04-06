«Inquisitio Haereticae»: Медведев сравнил санкции с инквизицией

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сравнил антироссийские санкции с методом инквизиции. По его словам, всё происходит по аналогичной схеме: обвинить по государственному признаку, заподозрить в «колдовстве» (связи с властью), а свидетели выступают только со стороны Великого инквизитора — США и их европейских лакеев, отметил Медведев. Он добавил, что вопросы духовности — последнее что станет интересовать наделённых огромной властью «праведников».

Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика, — написал он.

Противостояние с Россией, по словам бывшего президента, ведётся исключителньо на эмоциях, при отсутствии здравого смысла. Он добавил, что оппоненты России, они же и враги, которые яростно стремятся «отменить» право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что их впоследствии будут ждать многочисленные судебные иски.

Здесь-то и можно будет проверить, что поддержит хвалёная западная машина правосудия: воровство инквизиторов или справедливые требования собственников. Тем более что за этими процессами будет наблюдать весь мир. Ведь в западных юрисдикциях находятся не только российские активы, и пострадать от беспредела может каждый, — подытожил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что по прошествии нескольких недель после введения санкций против России санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом». По его словам, введение санкций со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкшей увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах».