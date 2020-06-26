Медведев прислал Мишустину предложения по поддержке туризма

https://static.news.ru/photo/87fdaa10-b7b2-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Свой план поддержки туристической отрасли направил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

При этом отмечается, что в ходе состоявшегося ранее совещания в онлайн-формате с представителями турсферы были сформулированы «три десятка инициатив».

Дмитрий Медведев направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли. Они включают налоговые послабления для отрасли, прежде всего изменение ставки НДС. Её предлагается снизить до 10% до конца 2020 года, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, в инициативах, отправленных Медведевым, предлагается расширить поддержку малого и среднего бизнеса на крупные компании сферы туризма.

Поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом, — указано в документе.

В предложениях есть и пункт о необходимости рекомендовать субъектам «ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно и в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли».

Также единороссы считают необходимым упростить оформление туристических виз для иностранных туристов.

20 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил подчинённым заняться механизмом контроля за ценами на российских курортах. Правительство считает, что на данный момент необходима регулярная оценка доступности турпродуктов и проработка сценариев развития туризма в стране.

Регулирование цен позволит оперативно принимать решения по поддержке туристической отрасли, считают во власти. Но инициатива кабмина участниками рынка была воспринята крайне негативно. Они уверены, что вмешательство со стороны власти приведёт к краху отрасль, которая и так уже пострадала от пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее россиянам дали возможность отдыхать в Кабо-Верде без визы.