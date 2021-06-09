Медики назвали сложности для иностранцев при вакцинном туризме в РФ

При вакцинации в РФ иностранным гражданам следует учитывать несколько возможных сложностей. Об этом в интервью РБК рассказали врачи-вирусологи.
Так, туристам необходимо всегда
В то же время онкология и аутоиммунные заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации.
Ещё одна сложность — вакцинный тур должен быть достаточно продолжительным, после прививки следует оставаться под наблюдением медиков, например в Москве. Следовательно, на поездку нужно закладывать не менее двух недель. Как вариант — иностранец может привиться и улететь на родину, а в положенные сроки — вернуться и сделать вторую прививку.
При этом специалисты отмечают, что у привившегося в РФ могут возникнуть проблемы с признанием результатов вакцинирования за рубежом.
Ранее сообщалось, что в американском Вашингтоне люди смогут получить марихуану за вакцинацию от COVID-19.