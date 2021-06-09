Медики назвали сложности для иностранцев при вакцинном туризме в РФ

https://static.news.ru/photo/7041d614-b91c-11eb-a5d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При вакцинации в РФ иностранным гражданам следует учитывать несколько возможных сложностей. Об этом в интервью РБК рассказали врачи-вирусологи.

Так, туристам необходимо всегда учитывать , что поездка может сорваться из-за внезапной болезни желающего вакцинироваться: укол можно ставить не раньше чем через две-три недели после снятия обострения. Также прививку нельзя делать тем, кто в настоящий момент болеет острыми респираторными заболеваниями. Кроме того, если у пациента существует аллергия на какие-либо препараты, к нему применяется особый подход.

В то же время онкология и аутоиммунные заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации.

Ещё одна сложность — вакцинный тур должен быть достаточно продолжительным, после прививки следует оставаться под наблюдением медиков, например в Москве. Следовательно, на поездку нужно закладывать не менее двух недель. Как вариант — иностранец может привиться и улететь на родину, а в положенные сроки — вернуться и сделать вторую прививку.

При этом специалисты отмечают, что у привившегося в РФ могут возникнуть проблемы с признанием результатов вакцинирования за рубежом.

Ранее сообщалось, что в американском Вашингтоне люди смогут получить марихуану за вакцинацию от COVID-19.