Mash узнал, за кем числится особняк арестованного замглавы МО Иванова Mash: особняк замглавы МО Иванова оформлен на его водителя

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Telegram-канал Mash сообщает, что особняк арестованного заместителя министра обороны России Тимура Иванова взят в аренду на 49 лет с плавающей ставкой 1–2 млн рублей в год и оформлен на его водителя. По данным канала, за него не платили два года.

Как стало известно каналу, усадьба XIX века с 2013 года числится за ООО «Дворянское гнездо», которым по документам владеет водитель Иванова Станислав Кузнецов. Канал утверждает, что в 2019 году по иску департамента городского имущества суд обязал арендаторов выплатить в казну 417 тысяч рублей за долги по пеням за два с небольшим года неуплаты.

В сообщении канала говорится, что в 2020 году состоялось еще два заседания по этому поводу по искам на общую сумму более чем 2 млн рублей за просрочку платежа за аренду с июля 2018 года по сентябрь 2019-го. Канал утверждает, что суд иск не принял, как и следующий, который был подан через полгода.

Ранее также Telegram-канал Mash сообщил, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм.