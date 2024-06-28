Mash: тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» нашли в его квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала нашли в его квартире. По данным канала, труп пролежал неделю, прежде чем его обнаружили. Как стало известно Mash, предварительно, у мужчины отказали почки.

По информации канала, 74-летний экс-директор по связям с общественностью последний раз выходил на связь с родственниками 14 июня, навестить Быхала приехала внучка, зайдя в квартиру, она увидела, как дед лежит на полу. Mash сообщает, что два года назад мужчине диагностировали рак почек.

Компания «Трансаэро» прекратила полеты в 2015 году после того, как Минтранс РФ аннулировал ее сертификат.

Ранее в Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США. Отмечается, что это произошло еще утром 25 июня, американский дипломат находился на Украине десять дней. На его теле не было следов насилия. Позднее посольство США на Украине официально подтвердило смерть дипломата.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве нашли тело бывшего генерального консула РФ в Иране Константина Алексеева. По его данным, труп Алексеева обнаружила его супруга в доме на улице Веерной. Согласно информации с сайта МИД России, Алексеев работал генконсулом в Иране в 2015–2019 годах.