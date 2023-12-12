В Москве обнаружили тело российского дипломата SHOT: в Москве нашли тело бывшего генконсула РФ в Иране Константина Алексеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве нашли тело бывшего генерального консула РФ в Иране Константина Алексеева. По его данным, специалисты устанавливают причину смерти дипломата.

SHOT сообщает со ссылкой на источник, что труп Алексеева обнаружила его супруга в доме на улице Веерной.

Согласно информации с сайта МИД России, Алексеев работал генконсулом в Иране в 2015–2019 годах. До этого он занимал должность советника-посланника посольства РФ в Иране. С 2011 года имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

В октябре директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец был найден мертвым в одном их турецких отелей. В Стамбул дипломат приехал на встречу послов. Предварительно, Кобринец скончался от сердечного приступа. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства.

До этого в Армении временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере Севан. Спасательная служба МВД страны сообщила, что тело дипломата заметили в воде, в 25 метрах от берега. Подоспевшим медикам оставалось только констатировать смерть. В МИД Украины подтвердили гибель Сенченко и выразили слова соболезнования по поводу его кончины.