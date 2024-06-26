В Киеве обнаружили мертвым американского дипломата Тело атташе посольства США на Украине нашли в киевской гостинице Hilton

В Киеве в гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что это произошло еще 25 июня утром.

Американский дипломат находился на Украине всего 10 десять дней. На его теле не было следов насилия.

Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина, — рассказал собеседник издания.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после скоротечной болезни. По ее словам, смерть дипломата наступила 1 июня.

До этого в Москве нашли тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева. Труп обнаружила его супруга в доме на улице Веерной. Причины смерти не были оглашены.

Согласно информации с сайта МИД России, Алексеев работал генконсулом в Иране в 2015–2019 годах. До этого он занимал должность советника-посланника российского посольства в Иране. С 2011 года имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.