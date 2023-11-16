Основателя сети «Тануки» объявили в федеральный розыск

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Орлов

Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД России. По данным Telegram-канала SHOT, он проходит по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой», по которой ему грозит до пяти лет колонии.

Согласно информации канала, Орлов ранее уехал из России, а летом продал доли в трех разных фирмах сети «Тануки» и избавился от ресторанной группы Bulldozer Group.

Ранее Орлов попадал в несколько скандалов. Так, в 2021 году он рассказал в интервью ведущему телеканала RT Антону Красовскому, что ел собачатину и не прочь попробовать блюдо из кота и кусочек человечины «ради интереса». По словам ресторатора, собачье мясо ему готовили в Южной Корее.

До этого он оказался в опале со стороны движения «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Члены организации атаковали ресторатора в социальных сетях из-за рекламы «Тануки» с темнокожими людьми. Кроме того, лидер движения Владислав Поздняков пообещал ресторатору, что тот окажется в тюрьме, а его компания понесет значительные убытки.