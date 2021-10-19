Основатель «Мужского государства» пригрозил владельцу «Тануки» тюрьмой

Основатель «Мужского государства» (запрещённая в России экстремистская организация) Владислав Поздняков заявил, что владелец ресторанов «Тануки» Александр Орлов окажется в тюрьме. Его компании он пообещал значительные убытки, сообщает Lenta.ru.

Я думаю, товарищ Орлов присядет быстрее, чем я, и когда это произойдёт, его иллюзия о том, что он, его деньги и его статус дают ему какую-то гарантию, развеются, как туман поутру. На этом и закончится моя маленькая, но победоносная война, — сказал Поздняков.

Он добавил, что когда решит проблему с Орловым и «укрепит положение правых в России», наказание настигнет всех, кто «идёт вразрез традиционным ценностям».

«Мужское государство» — национал-патриархальное сообщество, которое регулярно устраивало травлю людей и компаний, которые не нравятся его основателю. Призывы к сторонникам Поздняков публиковал через Telegram-канал. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.

По информации NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержат Позднякова, как только он появится в России. По юридическим причинам он, как и любой другой человек, не может оставаться в другой стране неограниченное время. В конце концов ему придётся либо вернуться в Россию, либо легализовать своё положение. Сам он заявлял, что возвращаться не собирается.