Mash: актеру из «Бригады» вызвали скорую Mash: актеру Кирису вызвали скорую во время отдыха в московском ресторане

Telegram-канал Mash сообщил, что актеру Денису Кирису, известному по сериалу «Бригада», вызвали скорую помощь во время отдыха в столичном ресторане «Живаго». По информации канала, знаменитости стало плохо после нескольких бокалов алкоголя.

Mash уточнил, что скорую помощь вызвали сотрудники ресторана на Моховой. По информации канала, актера откачали на месте, госпитализация ему не понадобилась.

Кирис является также режиссером и продюсером. Он снимался во многих фильмах и сериалах, среди которых «Дикий-2», «Антикиллер», «Бригада», «След». С 2017 года Кирис является членом Общественной палаты, заместителем председателя Комиссии по вопросам развития культуры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации актрисы театра и кино, народной артистки России Раисы Максимовой. По информации канала, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Mash сообщил, что причиной госпитализации стали анемия и низкий уровень гемоглобина.

Ранее стало известно, что художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин перенес инсульт. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, к нему вернулась речь. Медики прописали актеру постельный режим.