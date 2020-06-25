В Москве лучшие образцы военной техники России прошли торжественным маршем по Красной площади в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Наряду с легендарными танками Т-34 и самоходными установками СУ-100 по московской брусчатке впервые прошли около 20 образцов новой военной техники. Кроме того, в небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов Воздушно-космических сил России.

Подробности о новейших видах вооружения, принявших участие в Параде Победы, читайте в нашем материале.