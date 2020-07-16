Идём на рекорд: лето в Москве стало самым «мокрым» за 70 лет

https://static.news.ru/photo/89c15e9e-c763-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая половина лета в Москве стала самой «мокрой» за последние 70 лет. Об этом сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Вместе с тем, отметила она, абсолютный рекорд по осадкам этим летом пока не побит.

Сейчас у нас выпало около 250 мм осадков, а в 1894 году на это же время выпадало 270 мм. То есть, в истории метеонаблюдений это уже бывало, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Обильные дожди в столичном регионе идут уже несколько дней. Они уже доставили множество неприятностей. Самая безобидная и привычная для москвичей в пиковые моменты непогоды — это транспортные заторы.

Впрочем наибольший урон, как писал NEWS.ru, ливни доставили Подмосковью. Так, в Можайске из-за дождя подтопило приусадебные участки, в Наро-Фоминском округе наводнение отрезало от мира две деревни и садовое товарищество, а в Рузском городском округе порядка 40 населённых пунктов остались без электроэнергии. В некоторых районах из-за паводка было прервано автомобильное сообщение.