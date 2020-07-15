Две деревни в Подмосковье отрезаны от мира из-за затопленных дорог

https://static.news.ru/photo/bf1c70ac-c6b8-11ea-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Более 350 жителей деревень Кобяково и Мальцево в Наро-Фоминском округе Московской области оказались отрезанными от остального мира из-за паводка. Он вызван обильными осадками.

Помимо этого, прервано сообщение с людьми, проживающими в садово-некоммерческих товариществах «Руть», сообщили в МЧС. Затоплены несколько участков дорог, автомобильное сообщение нарушено.

Спасатели организовали лодочную переправу, однако жители деревень отказались от эвакуации, так как затопленные участки можно обойти пешком.

Отрезанными оказались 21 дом, 10 человек в Кобяково, 560 участков, 240 человек, 40 детей в СНТ «Руть», а также 22 дома, 66 человек, 11 детей в деревне Мальцево, — сказано в сообщении МЧС.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

В местах повышенного уровня воды на дорогах установлены посты со спасателями. Кроме этого, организовано медицинское обеспечение. Продукты в местных магазинах имеются в достаточном объёме.

Кроме Наро-Фоминского городского округа также подтоплены несколько населённых пунктов и садово-некоммерческих товариществ в Можайском городском округе. В деревне Хорошилово размыт участок дороги Ваулино — Бабаево, движение там перекрыто.

Несмотря на то что имеется объездной путь протяжённостью в полтора километра через деревню Юрьево, преодолеть его можно только на автомобиле повышенной проходимости. Таким образом, жители нескольких населённых пунктов остались без возможности выезда со своей территории. В ближайшее время там планируется оборудовать временный деревянный мост для пешеходов.

Сейчас работники компаний «Мосавтодор», «Транстройсервис» и «МОС АВС» ведут работы по восстановлению автомобильного сообщения.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, из-за мощного ливня были затоплены несколько улиц города Краснодара. Была парализована работа общественного транспорта. Из частично погрузившегося под воду трамвая даже пришлось эвакуировать пассажиров и вагоновожатого. Людей вывезли на лодке.