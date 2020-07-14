Пассажиров утонувшего в Краснодаре трамвая эвакуировали на лодке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Краснодаре спасателям МЧС пришлось задействовать надувные лодки, чтобы вызволять людей, заблокированных из-за вызванного ливнем наводнения. Вывозить жителей кубанской столицы пришлось из офисных и жилых зданий, а также из транспортных средств.

На улице Севастопольской, где в низине вода скапливается почти после каждого сильного дождя, почти наполовину оказался затоплен трамвай. Из салона были вызволены десять пассажиров и вагоновожатый, сообщают местные СМИ.

Надувные лодки применялись и в других частях города.

По информации МЧС, было подтоплено 25 участков автомобильных дорог, две дворовые территории. На железнодорожном вокзале дождь затопил пути. По официальным данным, в дома вода не заходила. Однако движение транспорта было парализовано.

На ликвидации последствий дождя были задействованы 72 человека и 28 единиц техники. С улиц воду откачивали 8 мотопомп и пожарные машины. По данным мэрии, поступило более сотни заявок на откачку воды — с дорог и тротуаров, а также с территорий частных домов.

Как писал NEWS.ru, дождь с перерывами шёл почти весь день. На данный момент осадки прекратились.